"Демоны прошлого": Пушков указал на основу идеологии современной Украины Пушков: идеология современной Украины базируется на памяти о "демонах прошлого"

Москва6 июн Вести.Убеждения правящих на Украине элит основаны на воспоминаниях о "демонах прошлого", которыми выступают местные националисты и пособники нацистов времен Второй мировой войны. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

О какой победе над демонами прошлого на Украине рассуждает (премьер-министр Польши Дональд) Туск, если на памяти об этих демонах покоится вся официальная идеология нынешней Украины. И других основ у нее нет написал в Telegram-канале парламентарий

Он указал, что ультранационализм, ставший идеологической основой украинского государства, не предлагает достойных примеров для подражания.

Ранее Туск поддержал позицию президента Польши Кароля Навроцкого, который предложил лишить главу киевского режима Владимира Зеленского высшей государственной награды страны – ордена Белого орла.

5 июня в ходе пленарного заседания ПМЭФ президент России Владимир Путин назвал перезахоронение нацистов на Украине и оказание им воинских почестей пропагандой, которая несет риски для всего мира.