"Отречься от всего русского": как формировалась идеология украинства в ХХ веке Историк: идеология украинского фашизма заключалась в борьбе с Россией и русскими

Москва31 мая Вести.Идеология украинства, сформированная в начале ХХ века и до сих пор используемая, основана на том, чтобы отделиться от России и всего русского, рассказал директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков в интервью ИС "Вести".

Историк отметил, что идеология украинства с самого начала была "довольно человеконенавистнической". И украинские националисты выделяли для себя несколько врагов, среди них русские, поляки, венгры и евреи.

В Киеве выходил журнал. И в 1909 году, если мне не изменяет память, там вышла стать, в которой говорилось о том, что только тот человек настоящий украинец, который отречется от своей жены "московки", от своих родителей "москалей" и своих детей "кацапчат". С одной стороны, мы видим ненависть к России, русским, а с другой стороны, мы видим достаточно забавную вещь. Если мы представим себе описываемого украинца, то мы увидим, что у него жена русская, родители русские, дети русские, и он от них всех должен отречься для того, чтоб стать украинцем сказал Дюков

Он добавил, что эта концепция была сформирована в начале ХХ века и впоследствии продвигалась вплоть до Второй мировой войны.

Знаете, как объяснялось, почему нужно бороться с евреями? Потому что евреи на Украине являются проводником русификации. Если украинец или украинка сочтется с браком с евреем, то семья получится московская… Смысл идеологии украинского фашизма заключается именно в борьбе с Россией и русскими. Уничтожение поляков, уничтожение евреев – это второстепенно отметил историк

По его словам, ключевые идеи украинских националистов прошлого века до сих пор живы и их можно "без малейшей натяжки" увидеть в современных украинских СМИ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, чей дед участвовал в Великой Отечественной войне на стороне советских войск, похвастался планами вернуть на Украину останки лидеров ОУН для перезахоронения. Зеленский назвал деятелей ОУН людьми, которые якобы защищали идею независимости Украины.