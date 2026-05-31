Нарратив борьбы с евреями на Украине был сформирован еще в начале ХХ века Историк Дюков: на Украине планировали этнические чистки до Второй мировой войны

Москва31 мая Вести.Украинские националисты сформировали нарратив борьбы с евреями еще в начале ХХ века, а Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская) утвердила план по этническим чисткам еще до начала Второй мировой войны, до немецкой оккупации. Об этом рассказал директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков в интервью ИС "Вести".

По словам историка, борьба с евреями на Украине и формирование национализма происходили не под влиянием немецкого нацизма в годы оккупации, а задолго до этого.

Нарратив борьбы с евреями в украинском национализме был сформирован в десятые годы XX века... К кровавым этническим чисткам оуновцы начали готовиться еще задолго до начала Второй мировой войны. Летом 1938 года у них был подготовлен документ. В этой военной доктрине говорилось о необходимости осуществления чисток поляков, евреев. Там фактически был заранее сформулирован план будущей Волынской резни рассказал Дюков

В годы Великой Отечественной войны на территории Украины нацистами было уничтожено более 1,5 млн евреев – четверть всех жертв холокоста в Европе. И все это приобрело такие масштабы во многом благодаря участию в массовых убийствах членов ОУН, отметил эксперт.

Примерная статистика, которую обобщил украинский историк Александр Круглов. Он посчитал, что антиеврейские погромы летом 1941 года прошли примерно в 1,5 тыс. населенных пунктов на Западной Украине. Галичина, Волынь, то есть практически на всей Западной Украине в каждом населенном пункте, более-менее крупном, проводились антиеврейские погромы подчеркнул Дюков

В Варшаве ранее призвали лишить главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого Орла – высшей госнаграды Польши – а также прекратить поставки западного оружия через польский хаб. Такую реакцию в Польше вызвала новость о том, что на Украине перезахоронили прах одного из лидеров ОУН Андрея Мельника.