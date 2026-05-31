Москва31 мая Вести.Идеи украинского национализма до сих пор живы, потому что их сторонники за сотню лет еще не добились желаемого – отделения от России и всего русского, рассказал директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков в интервью ИС "Вести".

По словам историка, формирование украинского национализма происходило на Украине с начала ХХ века. А летом 1938 года члены Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская) уже "положили на бумагу" военную доктрину, в которой говорилось о необходимости уничтожения евреев и поляков. Тогда же по сути был готов план Волынской резни, отметил он.

Если мы говорим о современности, то на самом деле ничего не изменилось. Если мы посмотрим ключевые работы идеологии украинского национализма, которые выходили в первой половине XX века, то мы их без малейшей натяжки можем увидеть выходящими в современных украинских СМИ подчеркнул эксперт

Дюков уточнил, что одной из главных задач украинского национализма было желание отделиться от России и всего русского.

Дело в том, что они еще не закончили с решением задачи, связанной с отстраиванием Украины как не России. Несмотря на то, что работа над этим ведется уже более ста лет, решить эту задачу они до сих пор не могут. И поэтому те самые рецепты, которые предлагались в первой половине XX века, они до сих пор актуальны, до сих пор используются, потому что задача осталась та же самая заявил Александр Дюков

Историк добавил, что украинские националисты выделяли для себя несколько врагов, русские были на первом месте, за ними шли поляки, венгры и евреи.