Эксперт объяснил, когда на Украине учитываются интересы ее собственного народа Эксперт Дудчак: Украина работает и существует в режиме проекта Запада

Москва20 мая Вести.Интересы украинцев учитываются только в том случае, когда нужно изобразить жизнеспособность киевского режима. Об этом эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский до сих пор находится у власти, поскольку в этом есть необходимость у Запада.

Про настроение народа там не сильно переживают. Украина работает, существует в режиме проекта Запада, где интересы народа учитываются лишь в том случае или в том объеме, когда нужно изобразить жизнеспособность киевского режима. И в минимальных объемах они получают финансирование на поддержание … функционирования всего якобы государственного аппарата и соответствующих служб в минимальном объеме: медицины, образования сказал Дудчак

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что именно глава киевского режима Владимир Зеленский выступает основным препятствием для мирного решения конфликта на Украине.