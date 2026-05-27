Нардеп Украины Дмитрук заявил, что Зеленский хочет уйти уже из горящего Киева

Москва27 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский будет цепляться за власть до последнего, утверждает депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук.

Зеленский хочет уйти уже из горящего Киева. Он не уйдет сам. Он не подпишет мир, он не договорится о мире. Он не уйдет ни под какими предлогами и договоренностями высказался он в Telegram-канале

По словам нардепа, люди, которые верят в договороспособность главы киевского режима, "мягко говоря, очень ошибаются".

Сам Дмитрук в 2024 году покинул Украину, заявив об угрозе своей жизни из‑за политических преследований; сейчас находится в Великобритании. Киевский режим хотел экстрадировать его обратно, однако британский суд в экстрадиции отказал.