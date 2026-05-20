Москва20 мая Вести.Именно глава киевского режима Владимир Зеленский выступает основным препятствием мирного решения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Собственно, лишний раз это (воинственные заявления Киева - Прим. ред.) подчеркивает и доказывает, кто является главным препятствием на пути выхода на мирные рельсы. Это Зеленский и его режим отметил он

Песков подчеркнул, что заявления киевского режима о подготовке плана ударов на российской территории на июнь не способствуют мирному урегулированию. Он также добавил, что подобные высказывания не создают атмосферу, необходимую для начала диалога.

Ранее пресс-секретарь также отмечал, что нынешняя трагедия на Украине происходит только по вине киевского режима. Он напомнил, что Зеленский пришел к власти с обещанием завершить войну, однако сделал все наоборот.