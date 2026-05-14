Москва14 мая Вести.Нынешняя трагедия на Украине происходит только по вине киевского режима, заявил в эфире одного из федеральных каналов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Они ввергли свою страну в катастрофу. Их руками была сотворена та трагедия, которая там происходит сказал Песков

Также Песков отметил, что нынешний глава киевского режима пришел к власти на обещании завершить войну, но сделал ровно все наоборот.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что армия страны должна сосредоточиться на окончательном разгроме противника в зоне СВО.