В ГД объяснили, почему Зеленский до сих пор не капитулирует Депутат Колесник: Зеленский не капитулирует из-за страха убийства союзниками

Москва16 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не капитулирует из-за страха быть убитым собственными союзниками. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Андрей Колесник.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что союзники киевского режима действуют в условиях жесткого давления. По словам депутата, вопрос физического выживания напрямую зависит от решений, принимаемых не в Киеве.

Кто даст Зеленскому капитулировать? Его скорее убьют его же союзники, чем дадут ему капитулировать. Думаю, что точка невозврата еще не пройдена. При нынешней власти Украины вряд ли что-то изменится. Они уже не управляют ситуацией, а она управляет ими отметил Колесник

Ранее бывший высокопоставленный чешский дипломат Петр Друлак выразил мнение, что Зеленский может вскоре покинуть Украину.