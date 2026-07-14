Москва14 июлВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может не дожить до конца специальной военной операции (СВО), поскольку обладает информацией, которую его союзники предпочли бы скрыть. Таким мнением с NEWS.ru поделился депутат Госдумы Андрей Колесник.
По словам парламентария, Киев поглотили коррупционные скандалы, а сам Зеленский, по его мнению, "уже никому не нужен". Есть вероятность, что на его место якобы готовят бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.
Но [Зеленский] слишком много знает. Поэтому, вполне возможно, не доживет до конца СВО. А если и доживет, если будет суд, то сдаст всех ради своей шкуры, еще и добавит что-то от себя. Ему бы лучше спрятаться и оставить Украину в покоезаявил Колесник
Он также выразил уверенность, что даже если глава киевского режима попытается скрыться, его "найдут в любой точке Земли его же бывшие союзники".
Ранее в МИД РФ отметили, что Зеленский стремится к обострению конфликта. Он прибегает к ударам по гражданской инфраструктуре, убийствам мирных граждан и терактам.