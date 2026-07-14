Депутат оценил шансы Зеленского дожить до окончания СВО Депутат Колесник: Зеленский может не дожить до конца спецоперации

Москва14 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может не дожить до конца специальной военной операции (СВО), поскольку обладает информацией, которую его союзники предпочли бы скрыть. Таким мнением с NEWS.ru поделился депутат Госдумы Андрей Колесник.

По словам парламентария, Киев поглотили коррупционные скандалы, а сам Зеленский, по его мнению, "уже никому не нужен". Есть вероятность, что на его место якобы готовят бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Но [Зеленский] слишком много знает. Поэтому, вполне возможно, не доживет до конца СВО. А если и доживет, если будет суд, то сдаст всех ради своей шкуры, еще и добавит что-то от себя. Ему бы лучше спрятаться и оставить Украину в покое заявил Колесник

Он также выразил уверенность, что даже если глава киевского режима попытается скрыться, его "найдут в любой точке Земли его же бывшие союзники".

Ранее в МИД РФ отметили, что Зеленский стремится к обострению конфликта. Он прибегает к ударам по гражданской инфраструктуре, убийствам мирных граждан и терактам.