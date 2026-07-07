Berliner Zeitung: Зеленский может лишиться поста после отмены военного положения

СМИ: отмена военного положения грозит Зеленскому потерей власти Berliner Zeitung: Зеленский может лишиться поста после отмены военного положения

Москва7 июл Вести.Если на Украине отменят военное положение и объявят президентские выборы, глава киевского режима Владимир Зеленский вряд ли сможет сохранить свой пост, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

Издание отмечает, что разговоры о возможных выборах вновь привлекли внимание к фигуре бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Несмотря на официальные опровержения со стороны Киева, его высокий рейтинг, как пишет газета, подогревает дискуссии о потенциальной борьбе за власть в случае отмены военного положения.

По данным издания, в конце прошлого месяца Залужный и Зеленский обсуждали тему выборов. В ходе этой беседы бывший главком ВСУ дал понять, что готов участвовать в президентской кампании, если она будет объявлена.