JW: назначение выборов на Украине станет лучшим моментом для ухода Зеленского JW: выборы на Украине – лучший момент для ухода Зеленского и "смены караула"

Москва3 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский близок к принятию решения о назначении новых президентских выборов на Украине. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt.

По оценке издания, это станет наиболее благоприятным моментом для его ухода из политики и возможной передачи власти бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ), украинскому послу в Лондоне Валерию Залужному. В статье говорится, что все текущие опросы предсказывают Залужному уверенную победу над действующим главой государства. Если Зеленский все же назначит новые выборы, это будет для него лучшим шансом уйти с украинской политической сцены.

При этом кандидатура Залужного, которую поддерживает Лондон, в таком случае будет выглядеть как "смена караула", такая же рутинная, как у Букингемского дворца. Как указывается в материале, поддержка Залужного Великобританией фактически сводит к нулю любые перспективы установления мира на Украине, так как бывший главком ВСУ объявил борьбу с Россией "пожизненной целью" страны.

Ранее сообщалось, что в случае проведения президентских выборов на Украине Залужный с высокой долей вероятности одержит победу над Зеленским.