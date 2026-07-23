Welt: отставка Сырского говорит о готовности Зеленского сдаться под давлением

Welt связал отставку Сырского с готовностью Зеленского к уступкам под давлением Welt: отставка Сырского говорит о готовности Зеленского сдаться под давлением

Москва23 июл Вести.Отставка бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского может свидетельствовать о готовности главы киевского режима Владимира Зеленского быстро пойти на уступки при условии достаточного давления.

Об этом заявил находящийся в Киеве корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, комментируя последствия кадровых перестановок.

При достаточном давлении Зеленский может довольно быстро сдаться полагает Ваннер

По словам журналиста, многие его коллеги-журналисты обращают внимание на отсутствие последовательности в действиях украинского руководства.

Если борьба за власть между кланами внутри страны обострится, это может стать крайне опасным для Украины резюмировал корреспондент

Ранее сообщалось, что новый главком ВСУ Драпатый занял пост Сырского, уволенного 21 июля. МВД России объявило нового главкома ВСУ в розыск. В 2023 году Следственный комитет заочно предъявил Драпатому обвинения в преступлениях против мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.