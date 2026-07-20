Москва20 июл Вести.Решение отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского пока откладывается, сообщил украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Накануне он со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского и Министерстве обороны страны сообщил о возможном увольнении Сырского 20 июля.

Обновление: по информации от моих собеседников в политических кругах, решение об увольнении Сырского откладывается сказано в публикации

Глагола уточнил, что в настоящее время идут собеседования с вероятными кандидатами на должность главкома ВСУ. Он предположил, что решение будет принято в течение недели, и будет сразу несколько кадровых перестановок.

О возможной замене Сырского на посту главнокомандующего ВСУ до этого писала газета The Financial Times (FT). По данным издания, Зеленский начал рассматривать вопрос об увольнении Сырского после того, как 17 июля по всей Украине усилились протесты и развернулась общественная кампания в поддержку уволенного Федорова.