Москва20 июлВести.Вопрос об отставке нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского уже решен, идет поиск преемника без явных политических амбиций, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источник в ВСУ.
Как отмечает The Guardian, источник подтвердил скорый уход Сырского.
Его судьба решена. Вопрос в том, кто его заменитзаявил источник газете
По его словам, к кандидатуре преемника есть ряд важных требований: это должен быть известный, популярный человек и при этом опытный военный, который будет прислушиваться к Владимиру Зеленскому и делать то, что тот хочет.
...Также не должно быть открытых политических амбиций, чтобы не создавать нового соперникадобавил источник
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, писало, что главным кандидатом в преемники Сырского стал командующий Объединенными силами украинских войск Михаил Драпатый.