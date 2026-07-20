СМИ назвали вопрос об отставке Сырского решенным Guardian: вопрос об отставке Сырского решен, ему ищут замену

Москва20 июл Вести.Вопрос об отставке нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского уже решен, идет поиск преемника без явных политических амбиций, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источник в ВСУ.

Как отмечает The Guardian, источник подтвердил скорый уход Сырского.

Его судьба решена. Вопрос в том, кто его заменит заявил источник газете

По его словам, к кандидатуре преемника есть ряд важных требований: это должен быть известный, популярный человек и при этом опытный военный, который будет прислушиваться к Владимиру Зеленскому и делать то, что тот хочет.

...Также не должно быть открытых политических амбиций, чтобы не создавать нового соперника добавил источник

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, писало, что главным кандидатом в преемники Сырского стал командующий Объединенными силами украинских войск Михаил Драпатый.