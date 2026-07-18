Москва18 июлВести.Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский может скоро лишиться своей должности.
Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в социальной сети X.
Вероятно, Сырский вскоре покинет свой постнаписал преподаватель
По мнению эксперта, со стороны западных союзников Киева не последует существенного сопротивления при данном варианте развития событий.
Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главкома ВСУ Сырского.
Как отметил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, запрос об отставке Сырского инициировали украинские парламентарии.