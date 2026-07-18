Москва18 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что Зеленский отправит в отставку Сырского только в том случае, если сможет подобрать ему замену. По данным газеты, в ближайшие выходные Зеленский планирует встретиться с военными командирами, чтобы обсудить ситуацию на фронте и оценить возможных кандидатов на должность.

Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ, известного под прозвищем "Мясник", пытаясь найти выход из крупнейшего кризиса в военном руководстве за время своего президентства говорится в тексте

Ранее Зеленский уволил Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны Украины. По версии СМИ, его отставка связана со стремлением главы киевского режима сохранить власть.