FT: Зеленский мог уволить Федорова из-за контрактов на госзакупки FT: Федоров мог лишиться поста из-за конфликта вокруг госзакупок

Москва18 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский мог принять решение об увольнении Михаила Федорова с поста министра обороны Украины из-за неоднократных попыток последнего блокировать передачу выгодных контрактов на государственные закупки привилегированным компаниям. Об этом пишет газета Financial Times (FT)со ссылкой на источники.

Отмечается, что решения Федорова спровоцировали его конфликт с влиятельными фигурами в руководстве киевского режима, включая главкома ВСУ Александра Сырского. Сам Сырский обходил решения главы Минобороны или игнорировал их, чтобы получить одобрение Зеленского.

Генералы не должны идти против правительства, это противоречит украинскому закону о национальной безопасности. Но Зеленский это допустил цитирует издание собеседника

Накануне киевский главарь заявил, что обязанности министра обороны страны будет исполнять генерал-майор Евгений Хамара. Собеседник FT отметил, что назначение Хмары может привести к новому противостоянию с Сырским.

Между тем в российских силовых структурах сообщили, что в Киеве обсуждают депортацию Федорова с дальнейшей ликвидацией. Зеленский, как уточнялось, не может простить Федорову попытку дестабилизации обстановки в стране.