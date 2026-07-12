Москва12 июл Вести.Владимир Зеленский меняет состав правительства Украины, чтобы убрать с поста министра обороны Михаила Федорова. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники.

Еще одним мотивом смены правительства источники в политкругах называют желание Зеленского убрать с поста министра обороны Федорова, с которым у него уже давно напряженные отношения... Напомним, что в случае отставки премьера в отставку уходит и весь Кабмин, включая всех министров говорится в публикации

При этом издание отмечает, что пока не понятно, получится ли у главы киевского режима убрать Федорова с поста, поскольку у того "есть лобби в лице грантовых организаций, патронируемых Европой".

В то же время есть предположения, что именно Федоров может быть назначен новым премьер-министром Украины. Об этом сообщали нардеп Ярослав Железняк и журналист Юрий Романенко. По их словам, в списке на пост главы кабмина также числятся мэр Харькова Игорь Терехов, министр энергетики Денис Шмыгаль, и глава правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

12 июля Владимир Зеленский объявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Позднее политик подтвердила эту информацию. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что ее могут назначить новым послом Украины в США.