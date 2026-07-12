Юлия Свириденко может возглавить украинское диппредставительство в США

Депутат Рады: премьер Свириденко станет послом Украины в США Юлия Свириденко может возглавить украинское диппредставительство в США

Москва12 июл Вести.Покидающая пост премьер-министра Украины Юлия Свириденко может быть назначена новым послом страны в США. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Свириденко, похоже, идет на посла в США написал парламентарий

Ранее Владимир Зеленский объявил о намерении полностью сменить состав правительства Украины и отправить Юлию Свириденко в отставку с поста премьер-министра. Кроме того, глава государства анонсировал масштабные кадровые перестановки в руководстве украинских правоохранительных органов.