Посол Украины в США Ольга Стефанишина уходит в отставку

Стефанишина покидает пост посла Украины в США по собственному желанию Посол Украины в США Ольга Стефанишина уходит в отставку

Москва12 июл Вести.Посол Украины в США Ольга Стефанишина приняла решение покинуть дипломатическую службу по собственному желанию. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

По данным инсайдеров, Владимир Зеленский остался удовлетворен её работой на посту руководителя дипмиссии, однако личные причины побудили Стефанишину принять это решение. Отставка посла происходит на фоне масштабных кадровых перестановок в Киеве.

Ранее сообщалось об уходе Юлии Свириденко с поста премьер-министра страны. Депутаты Верховной рады заявляли, что именно Свириденко сменит Стефанишину на должности посла Украины в Вашингтоне.