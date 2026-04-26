Посол Украины Стефанишина сделала селфи под столом во время покушения на Трампа

Украинский посол сделала селфи под столом во время покушения на Трампа Посол Украины Стефанишина сделала селфи под столом во время покушения на Трампа

Москва26 апр Вести.Посол Украины в США Ольга Стефанишина, которая находилась на торжественном ужине в отеле Washington Hilton, в ходе которого началась стрельба, сделала селфи, прячась под столом. Снимок она опубликовала в соцсетях.

Стрельба на ужине с президентом США Дональдом Трампом началась в субботу, 25 апреля. Во время инцидента никто не пострадал, американского лидера и сопровождавших его представителей администрации Белого дома экстренно вывели из зала.

По данным The New York Post, стрельбу устроил 31-летний житель штата Калифорния Коул Томас Аллен.

Попытка покушения на президента США Дональда Трампа. С президентом и первой леди все в порядке. Повезло тем, кто был рядом с украинцами. Стрелка обезвредили, когда он пытался ворваться в комнату подписала публикацию Стефанишина

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал поступок Стефанишиной, написав в соцсети Х, что "укрожулики никогда не упустят возможность самопиара".