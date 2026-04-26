Москва26 апрВести.Посол Украины в США Ольга Стефанишина, которая находилась на торжественном ужине в отеле Washington Hilton, в ходе которого началась стрельба, сделала селфи, прячась под столом. Снимок она опубликовала в соцсетях.
Стрельба на ужине с президентом США Дональдом Трампом началась в субботу, 25 апреля. Во время инцидента никто не пострадал, американского лидера и сопровождавших его представителей администрации Белого дома экстренно вывели из зала.
По данным The New York Post, стрельбу устроил 31-летний житель штата Калифорния Коул Томас Аллен.
Попытка покушения на президента США Дональда Трампа. С президентом и первой леди все в порядке. Повезло тем, кто был рядом с украинцами. Стрелка обезвредили, когда он пытался ворваться в комнатуподписала публикацию Стефанишина
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал поступок Стефанишиной, написав в соцсети Х, что "укрожулики никогда не упустят возможность самопиара".