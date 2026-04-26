Журналист Боуз раскритиковал посла Украины за пиар на фоне покушения на Трампа

Журналист поразился выходке посла Украины во время стрельбы в Вашингтоне Журналист Боуз раскритиковал посла Украины за пиар на фоне покушения на Трампа

Москва26 апр Вести.Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал посла Украины в США Ольгу Стефанишину за ее поведение во время стрельбы на торжественном ужине с корреспондентами пула Белого дома в вашингтонском отеле Washington Hilton.

Поводом для критики стала фотография, которую Стефанишина опубликовала в соцсетях. На снимке она прячется за столом во время инцидента, а в подписи к посту заявляет, что повезло тем, кто оказался рядом с украинцами.

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Он также обратил внимание, что на "эффектной" фотографии только украинцы спрятались за столом, в то время как остальные гости продолжали спокойно сидеть.

Инцидент произошел во время торжественного ужина, на котором присутствовали президент США Дональд Трамп и сотрудники его администрации. После того как в отеле раздались выстрелы, их экстренно эвакуировали. Подозреваемого оперативно задержали, при этом он получил ранения.

Задержанным оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллан, он выжил и был доставлен в больницу.