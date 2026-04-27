Москва27 апр Вести.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал фотографию, которую посол Украины в США Ольга Стефанишина сделала из-под стола на приеме в Белом доме.

В своем Telegram-канале Мирошник отметил, что украинский посол "уютно разместилась под столом" во время покушения на президента США Дональда Трампа и "поведала об этом миру".

Не очень ясно, почему остальные гости сидели за столами, а вот Стефанишина — под столом! Видимо, опыт — большое дело! написал Мирошник

Стефанишина находилась на торжественном ужине в отеле Washington Hilton, когда там началась стрельба. Она сделала селфи, прячась под столом, и опубликовала снимок в соцсетях. Это действие Стефанишиной раскритиковал ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, "укрожулики никогда не упустят возможность самопиара".

Стрельба на ужине с американским лидером произошла в субботу, 25 апреля. Во время инцидента никто не пострадал, Трампа и сопровождавших его представителей администрации Белого дома экстренно вывели из зала.