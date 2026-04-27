Обама высказался после покушения на Трампа в отеле Hilton в Вашингтоне Обама осудил насилие после стрельбы на ужине с участием Трампа

Москва27 апр Вести.Бывший президент США Барак Обама осудил насилие после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал нынешний глава американской администрации Дональд Трамп.

На мероприятие с журналистами Белого дома и рядом официальных лиц пробрался вооруженный Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии. Когда тот открыл стрельбу, в зале отеля Hilton началась эвакуация. Гости спрятались под столами, а Трампа вывели из помещения. Стрелок был задержан, и никто из находящихся на ужине не был ранен.

Хотя у нас пока нет подробностей о мотивах вчерашней стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома, наш долг – отвергнуть саму мысль о том, что насилию есть место в нашей демократии написал экс-президент США в соцсети Х

Он также подчеркнул, что этот инцидент служит суровым напоминанием о том, как важна работа сотрудников Секретной службы.

Трамп и Обама остаются прямыми политическими оппонентами. Американский лидер при удобном случае не упускает возможность съязвить над демократом. Например, Трамп выкладывал в соцсетях видео с его политическим соперником в образе обезьяны, а также мем, показывающий, как Обама прогибается под интересы властей Ирана.