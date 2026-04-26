Военкор раскритиковал фото украинского посла в США под столом Военкор Коц: украинскому послу на ужине с Трампом наглядно указали место

Москва26 апр Вести.Российский военкор Александр Коц в своем Telegram-канале отреагировал на фотографию посла Украины в США Ольги Стефанишиной, сделанную во время инцидента с покушением на президента США Дональда Трампа.

Он заявил, что украинская сторона сама создает забавные истории вокруг произошедшего.

Посол незалежной Стефанишина публикует фото, как она сидит на полу. Видимо, в момент задержания преступника. Нюанс в том, что остальные гости спокойно сидят за столами говорится в публикации

На снимке видно, что остальные гости продолжают сидеть за своими столами. Коц подчеркнул, что Стефанишина, по его мнению, намеренно драматизировала ситуацию ради более заметного информационного эффекта.

Ранее Стефанишина выложила в соцсетях фотографию, где во время происшествия находится под столом. Стрельба случилась 25 апреля по местному времени на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме.