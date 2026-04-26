Москва26 апрВести.Российский военкор Александр Коц в своем Telegram-канале отреагировал на фотографию посла Украины в США Ольги Стефанишиной, сделанную во время инцидента с покушением на президента США Дональда Трампа.
Он заявил, что украинская сторона сама создает забавные истории вокруг произошедшего.
Посол незалежной Стефанишина публикует фото, как она сидит на полу. Видимо, в момент задержания преступника. Нюанс в том, что остальные гости спокойно сидят за столамиговорится в публикации
На снимке видно, что остальные гости продолжают сидеть за своими столами. Коц подчеркнул, что Стефанишина, по его мнению, намеренно драматизировала ситуацию ради более заметного информационного эффекта.
Ранее Стефанишина выложила в соцсетях фотографию, где во время происшествия находится под столом. Стрельба случилась 25 апреля по местному времени на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме.