Москва28 апр Вести.Ситуация в США, где активно обсуждается стрельба во время торжественного ужина в Вашингтоне, напоминает расплавленный атомный реактор. Такое сравнение озвучил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов Владимиру Соловьёву.

Я себя поймал на мысли, ведь это все случилось в годовщину Чернобыля? Фактически 26 апреля. Вот Америка сейчас напоминает расплавленный реактор, который, если не взорвется, то, во всяком случае стреляет этой повышенной радиоактивностью заявил он

Фактически внутриполитическая повестка, которую продвигал Белый дом в последние несколько месяцев, теперь работает как аутоиммунное заболевание против нынешней американской администрации, заявил он.

Все, что ни делает Трамп, теперь это оборачивается против него добавил Богданов

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что стрельба на приеме с участием президента США Дональда Трампа может негативно отразиться на поддержке Украины.