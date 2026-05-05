Богданов: ситуация в США для Трампа становится все менее контролируемой

Ситуация внутри США для Трампа становится все менее контролируемой и управляемой Богданов: ситуация в США для Трампа становится все менее контролируемой

Москва5 мая Вести.Ситуация внутри США для президента Дональда Трампа становится все менее контролируемой и управляемой. Такое мнение озвучил автор ИС "Вести" Валентин Богданов.

Он привел в пример уход с рынка целой авиакомпании, чего не было даже в 2008 году.

Внутри ситуация становится все менее и менее контролируемой и управляемой. Вот как бы один факт: десятилетиями в США не было такого события, чтобы с рынка уходила целая авиакомпания. Ну, как бы, даже после кризиса 2008 года удавалось всем им в воздухе удержаться. Сейчас это произошло. Крупнейший американский лоукостер - авиакомпания Spirit рассказал Богданов

Он объяснил, что экономические трудности США превращаются в системную проблему.

Это превращается уже в системную проблему. Уже авиаотрасль, дальше удобрения, дальше, как говорят многие экономисты, стагфляция. Сначала инфляция, потом стагфляция, там уже и рецессия заявил Богданов

Ранее Богданов прогнозировал, что в случае, если США пригонят к берегам Кубы свой авианосец, он не сможет оказать на остров давление.