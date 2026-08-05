Москва5 авг Вести.Ближний Восток устал от военного присутствия США, и отношение к американским базам на территории стран региона диаметрально изменилось в результате событий вокруг Ирана. Об этом заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

По мнению журналиста, одним из результатов американо-иранского конфликта стала абсолютная смена отношения к военному присутствию США в странах Ближнего Востока.

Есть ощущение, что весь Ближний Восток уже сильно устал от американского присутствия там, потому что Америка, в общем, сейчас является очень серьезным раздражителем и серьезным фактором риска, если у тебя есть на территории американская база. Это такая, конечно, абсолютная смена философской парадигмы. Ведь как это было десятилетиями? Наличие американской базы - в Бахрейне или в Кувейте - по умолчанию делало эту страну неуязвимой. Теперь все наоборот: если есть американцы, значит, по тебе, скорее всего, прилетят ракеты или дроны, или что-то еще из Ирана. А может быть, и не только из Ирана, а со стороны иранских прокси отметил Богданов

Журналист считает это самым неутешительным для США следствием продолжающейся войны с Ираном.

Это, пожалуй, самый, в общем-то, неутешительный итог для всей этой войны, которая длится с февраля. Она может закончиться, может наступить перемирие, но обнулилась во многом вот эта идеология американской исключительности, американской неуязвимости, и все больше идущие разговоры о том, что Америка будет какие-то свои базы уменьшать или закрывать - они вполне реальны сказал Богданов

При этом в случае решения президента США Дональда Трампа нанести по Ирану мощный массированный удар это не останется без ответа, отметил журналист.

И если, как он [Трамп] говорит, это будет такой апокалиптический удар, Иран, скорее всего, будет действовать симметрично. При этом те же американские военные эксперты признают, что ракетный потенциал Ирана до сих пор не исчерпан. Ведь они [США] не смогли поразить и не подступились к тому, чтобы поразить глубоко заглубленные заводы [Ирана] по производству ракет и так далее. То есть для Трампа это не то чтобы такая легкая прогулка. С другой стороны, он понимает, что постоянная эскалация все больше и больше превращает это в еще одну бесконечную войну отметил Богданов

Ранее Дональд Трамп заявил, что результаты переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном могут стать известны в ближайшие 48 часов.