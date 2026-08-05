Трамп анонсировал итоги переговоров с Ираном в течение 48 часов Трамп: итоги переговоров США и Ирана станут известны через 48 часов

Москва5 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что результаты переговоров между Вашингтоном и Тегераном могут стать известны в течение ближайших 48 часов. По его словам, стороны добились значительного прогресса, а решение об открытии Ормузского пролива может быть принято уже в среду или четверг.

Заявление прозвучало во время общения Трампа с журналистами перед вылетом из Лос-Анджелеса. Комментируя сообщения о возможном открытии Ормузского пролива, он отметил, что переговорный процесс развивается "очень хорошо".

Мы очень хорошо продвигаемся [в переговорном процессе с Ираном]. Мы узнаем [о результатах] в течение 48 часов сказал Трамп

Ранее ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов предположил в беседе с ИС "Вести", какие условия по открытию Ормузского пролива станут приемлемы и для США, и для Ирана.