Востоковед раскрыл условия США и Ирана по открытию Ормузского пролива Востоковед Долгов поведал об условиях США и Ирана по открытию Ормузского пролива

Москва4 авг Вести.Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов предположил в беседе с ИС "Вести", какие условия по открытию Ормузского пролива станут приемлемы и для США, и для Ирана.

По его словам, страны могут договориться о двустороннем контроле пролива.

[Может быть] только контроль Соединенных Штатов, но наверняка на это не пойдет Иран. Скорее всего, это будет какой-то такой двусторонний контроль. В какой-то степени, это контроль и Ирана, но контролировать будут и США сказал Долгов

По мнению востоковеда, возможно и решение о взятии определенных сумм за проход судов по Ормузскому пролив.

По поводу взятия каких-то сумм за проход по проливу, также это вопрос неоднозначный, поскольку ведь до начала конфликта не было такого такой ситуации, что те суда, которые проходили через Ормузский пролив обязаны были платить какую-то дань. Сейчас этот вопрос встал отметил он

Эксперт также обратил внимание на то, что для США важно открытие пролива и контроль над ним – это может быть подано как победа президента Америки Дональда Трампа над Ираном в преддверии промежуточных выборов.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп рассказал о контурах возможной сделки США и Ирана. Она, по словам президента США, включают открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.