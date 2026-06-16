В вопросе контроля Ормузского пролива возможна гибридная схема управления Эксперт предположил, как США и Иран будут контролировать Ормузский пролив

Москва16 июн Вести.Соединенные Штаты и Иран, скорее всего, могут прийти к компромиссной схеме управления судоходством в Ормузском проливе. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал генеральный директор "Союз Страхование" Олег Ханин.

Наиболее реалистичным вариантом станет гибридный формат, при котором будет осуществляться свободных проход судов при особом контроле со стороны Ирана, считает эксперт.

Скорее всего, будет не жесткая победа одной из сторон, а компромиссная схема. Потому что США заинтересованы быстро вернуть физический трафик… А Иран – сохранить лицо и получить хотя бы частичный контроль. Поэтому наиболее реалистичен какой-то временный гибридный режим, где формально будет свободный проход, но при каком-то особом контроле Ирана, то есть и каким-то особым страхованием, особым сопровождением с их стороны и какой-то особой схемой договоренности по платежам считает Ханин

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт в целях разминирования после того, как Соединенные Штаты и Иран подпишут соглашение в Женеве 19 июня. При этом Вашингтон намерен за короткий промежуток времени удвоить количество проходящих судов через пролив.

Агентство Fars сообщило, что иранская и оманская стороны, согласно заключенному с США соглашению, в будущем смогут самостоятельно определять правила управления Ормузским проливом.