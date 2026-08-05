Трамп: очень скоро Ормузский пролив будет открыт, иначе последует удар по Ирану Трамп пригрозил Ирану ударом, если Ормузский пролив не будет открыт

Москва5 авг Вести.Ормузский пролив в ближайшее время будет открыт для судоходства, в противном случае последует "очень сильный удар" по Ирану, заявил в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп.

Пролив будет открыт очень скоро, иначе они получат очень сильный удар, и после пролив будет открыт сказал глава Белого дома

Трамп утверждает, что переговоры с Ираном проходят "очень хорошо", хотя, по его словам, в Тегеране не признают это официально. Он считает такой подход Ирана к диалогу "немного обескураживающим".

Американский лидер пригрозил, что "будет очень плохо", если Иран не заключит сделку.

2 августа Трамп сообщил об отмене атак на Иран в связи с перспективой заключить сделку по урегулированию, контуры которой включают открытие Ормузского пролива и договоренности по иранской ядерной программе. Два дня спустя президент США пригрозил Исламской Республике "разрушительными авиаударами", если она не заключит сделку по Ормузскому проливу в ближайшие сутки, и подчеркнул, что дает Ирану "последний шанс перед обезглавливанием".

4 августа госсекретарь США Марко Рубио отметил, что на переговорах с Ираном по возобновлению судоходства в проливе есть подвижки, однако окончательного решения по соглашению пока нет. В тот же день газета The New York Times сообщила, что Иран и Оман близки к соглашению о возобновлении судоходства в проливе, которое может закрепить контроль Тегерана над этим водным путем.