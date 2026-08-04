Марко Рубио заявил о подвижках в переговорах с Ираном по судоходству в Ормузе

США заявили о подвижках в переговорах с Ираном по судоходству Марко Рубио заявил о подвижках в переговорах с Ираном по судоходству в Ормузе

Москва4 авг Вести.Окончательной договоренности по судоходству через Ормузский пролив пока нет, но она может быть достигнута в ближайшее время, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее этим днем министр финансов США Скотт Бессент уже заявил, что США уже сегодня или завтра могут достичь соглашения с Ираном об открытии Ормузского пролива.

Президент США Трамп пригрозил Ирану, что тот должен заключить сделку по проливу сегодня, иначе ему грозят разрушительные авиаудары, и заявил, что он дает им "последний шанс перед обезглавливанием".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Ираном по возобновлению нормального судоходства в Ормузском проливе есть подвижки.

В этих переговорах достигнут определенный прогресс, но они еще не завершены​​​. Мы надеемся, что это произойдет очень скоро сказал он журналистам, говоря о переговорах по теме Ормузского пролива

США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Иран назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке.

2 августа иранское агентство Fars News сообщило, что Иран не собирается открывать Ормузский пролив, а заявления о якобы достигнутом соглашении с США о возобновлении судоходства не соответствуют действительности.