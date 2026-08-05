США содействовали проходу более тысячи судов через Ормузский пролив за 3 месяца CENTCOM: США за 3 месяца помогли свыше тысячи судам преодолеть Ормузский пролив

Москва5 авг Вести.Американские военные за последние три месяца содействовали проходу через Ормузский пролив более тысячи коммерческих судов. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Там добавили, что США продолжают помогать торговым судам проходить по водному пути.

За последние три месяца американские силы оказали помощь более чем тысячи судам в успешном прохождении через пролив говорится в публикации CENTCOM в соцсети X

Ранее министр финансов США Скотт Бессент допустил, что Вашингтон 4 или 5 августа сможет достичь соглашения с Тегераном об открытии Ормузского пролива.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио отметил, что на переговорах с Ираном по возобновлению нормального судоходства в проливе есть подвижки, однако окончательного решения по соглашению пока нет.

Во вторник президент США Трамп пригрозил Исламской Республике разрушительными авиаударами, если та не заключит сделку по Ормузскому проливу в ближайшие сутки, и подчеркнул, что дает Ирану "последний шанс перед обезглавливанием".

Со своей стороны, связанное с официальным Тегераном агентство Fars выступило с утверждением о том, что переговоры между Ираном и Оманом по вопросу безопасного судоходства в Ормузском проливе могли бы завершиться значительно раньше, если бы не вмешательство США и их союзников по региону в процесс.