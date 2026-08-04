Бессент: США и Иран могут открыть Ормузский пролив уже во вторник

Бессент заявил о возможном открытии Ормузского пролива в ближайшие дни Бессент: США и Иран могут открыть Ормузский пролив уже во вторник

Москва4 авг Вести.Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Тегеран могут во вторник или среду достичь договоренности об открытии Ормузского пролива.

По его словам, стороны продолжают переговоры, а достижение соглашения может способствовать снижению напряженности и переходу к более стабильной ситуации в регионе.

Мы ведем переговоры с иранцами​​​. Есть вероятность, что мы сможем достичь договоренности сегодня или завтра об открытии пролива и двигаться дальше к более нормализованной позиции в этом конфликте сказал Бессент в эфире телеканала CNBC

Ранее ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов предположил в беседе с ИС "Вести", какие условия по открытию Ормузского пролива станут приемлемы и для США, и для Ирана.