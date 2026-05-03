Москва3 мая Вести.Иран может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

После начала перемирия между США и Ираном американцы приступили к морской блокаде иранских портов, причем президент США Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством, заявив, что это "прибыльное дело"​​​.

Как заявил Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News, иранцы быстро заполняют свои хранилища, и по мере того, как это будет происходить, им придется закрывать нефтяные скважины.

Он также заявил, что после завершения войны против Ирана цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том числе в связи с решением ОАЭ о выходе из ОПЕК.

Как сообщает агентство Reuters, Соединенные Штаты и Израиль приостановили бомбардировки Ирана четыре недели назад, но так и не приблизились к соглашению о прекращении войны, которая вызвала самые масштабные в истории сбои в мировых поставках энергоносителей, потрясла мировые рынки и вызвала опасения по поводу возможности более масштабного экономического спада.

Большинство фондовых рынков стран Персидского залива завершили воскресенье ростом, но рост был ограничен неопределенностью в отношении возможного соглашения между США и Ираном, отмечает агентство.