Трамп считает, что США действуют в Ормузском проливе как пираты

Трамп: США ведут себя в Ормузском проливе как пираты Трамп считает, что США действуют в Ормузском проливе как пираты

Москва2 мая Вести.США ввели морскую блокаду Ирана и ведут себя в Ормузском проливе как пираты, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич (США, штат Флорида) перед членами местного клуба Forum.

В частности, США захватили два иранских танкера - Majestic и Tifani, которые перевозили 3,8 млн баррелей нефти, отметил Трамп.

США захватили суда и забрали груз. Мы забрали нефть, это очень выгодный бизнес. Кто бы мог подумать, мы повели себя как пираты. Мы в некотором роде пираты, мы не играем в игры заявил Трамп

Портал Axios написал, что Иран потерял $4,8 млрд из-за американской морской блокады.

Между тем Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке сообщило, что американские военные с начала блокады перехватили 45 торговых судов, связанных с Тегераном.