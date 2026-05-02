Москва2 маяВести.Иран потерял $4,8 млрд из-за американской морской блокады, сообщает портал Axios.
Блокада иранских морских портов со стороны США является наиболее важным рычагом давления президента США Дональда Трампа на Тегеран на переговорах, отмечает портал.
Иран лишился почти $5 млрд нефтяных доходов из-за американской блокадыподчеркивает Axios
Из-за действий США заблокирован 31 танкер с 54 млн баррелей нефти, уточняет портал.
Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке сообщило, что американские военные со времени введения блокады перехватили 45 торговых судов, выходивших из иранских портов или направлявшихся в них.