Axios: Иран потерял почти $5 млрд из-за блокады со стороны США Axios: Иран потерял около $5 млрд из-за американской блокады

Москва2 мая Вести.Иран потерял $4,8 млрд из-за американской морской блокады, сообщает портал Axios.

Блокада иранских морских портов со стороны США является наиболее важным рычагом давления президента США Дональда Трампа на Тегеран на переговорах, отмечает портал.

Иран лишился почти $5 млрд нефтяных доходов из-за американской блокады подчеркивает Axios

Из-за действий США заблокирован 31 танкер с 54 млн баррелей нефти, уточняет портал.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке сообщило, что американские военные со времени введения блокады перехватили 45 торговых судов, выходивших из иранских портов или направлявшихся в них.