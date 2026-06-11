США могут направить замороженные активы Ирана на компенсации странам Залива Бессент: США могут направить замороженные активы Ирана странам Залива

Москва11 июн Вести.Иранские замороженные активы могут быть использованы для выплат компенсаций странам Персидского залива за ущерб, который Тегеран нанес им в ходе конфликта между Ираном и США. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент.

По его словам, эти средства также могут быть использованы для возмещения расходов за проход по Ормузскому проливу, которые будут перечисляться иранскому Управлению по делам Персидского залива (PGSA).

Любые сборы, уплаченные Управлению по делам пролива Персидского залива, будут компенсированы средствами, изъятыми с их (иранских - прим. ред.) счетов написал он в соцсети X

Бессент также предупредил, что любые новые выпады Исламской республики лишь усугубят ее экономические и финансовые проблемы. Министр констатировал, что в последние дни произошла эскалация противостояния между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее в Тегеране заявили, что американские власти должны вернуть замороженные средства и компенсировать нанесенный ущерб, в противном случае доступ к Ормузскому проливу все также будет закрыт.