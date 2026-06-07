Москва7 июн Вести.Белый дом планирует предоставить союзникам из числа стран Персидского залива доступ к активам Ирана для возмещения ущерба, который может нанести им Исламская Республика. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В публикации отмечается, что Соединенные Штаты намерены передать союзникам в Персидском заливе иранские активы "для поддержки восстановления и ликвидации урона, который Иран нанесет в будущем".

Кроме того, Вашингтон готов рассмотреть возможность использования иранских активов "для покрытия уже нанесенного ущерба".

О каких именно иранских активах идет речь, не упоминается.

Министр финансов США Скотт Бессент уже направил команду для оценки стоимости ущерба, уже нанесенного Ираном союзникам по Персидскому заливу передает Reuters

Ранее журнал Air and Space Forces Magazine со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что иранские военные нанесли удар по оперативному центру ВВС США на базе Эль-Удейд в окрестностях Дохи (Катар). По данным издания, в результате ракетного удара американский центр был полностью выведен из строя.

В ночь на 6 июня в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) проинформировали о нанесении американскими военными ударов по объектам береговых радиолокационных систем наблюдения Ирана в районе Горук и на острове Кешм. Тегеран в ответ атаковал военные объекты США на Ближнем Востоке.