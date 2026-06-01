NYT: США провели около 70 торговых судов через Ормузский пролив за три недели

Москва1 июн Вести.Американские военные сопроводили около 70 коммерческих судов через Ормузский пролив за последние три недели.

Об этом сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

За последние три недели Центральное командование США провело через пролив около 70 коммерческих судов, которые входили в Персидский залив и выходили из него. говорится в публикации NYT

В материале не указывается, какие суда проходили через пролив и каким путем следовали. Один из чиновников, разговаривавший с изданием, подтвердил, что по крайней мере один из маршрутов проходил недалеко от иранского побережья.

Тем временем ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что продолжают курировать проход коммерческих судов через Ормузский пролив.

Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи подчеркивал, что Тегеран установил бессрочный контроль над движением морского транспорта в акватории пролива, данный режим контроля веден на постоянной постоянной, а не на временной основе. Политик отмечал, что власти Ирана не намерены делать Ормузский пролив предметом переговоров или торга с США.

В свою очередь, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном по заключению мирной сделки продвигаются медленно.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что военно-морские силы (ВМС) США возобновили предоставление помощи судам для прохода через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о приостановке операции "Проект Свобода" в Ормузском проливе, направленной на сопровождение судов по водной артерии. По словам главы Белого дома, его об этом попросили сделать посредники в Пакистане и в других странах.