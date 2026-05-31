Азизи: Ормузский пролив не станет предметом переговоров или торга для Ирана Иран не намерен делать Ормузский пролив предметом переговоров или торга

Москва31 мая Вести.Исламская Республика Ирана не собирается делать Ормузский пролив предметом переговоров или торга. Об этом заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

Он подчеркнул, что Иран не планирует менять что-либо в нынешнем режиме контроля судоходства в Ормузском проливе.

Речь не идет о том, что мы намерены использовать этот вопрос как предмет переговоров или заявлять, что действующие сегодня механизмы регулирования Ормузского пролива могут быть изменены в ходе или после переговоров сказал глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана

Ранее Азизи заявил, что Иран имеет право принимать решения по Ормузскому проливу, так как он является частью территориальных вод и географии исламской республики. Он подчеркнул, что никто не может поставить это право под сомнение. Азизи также добавил, что Иран установил бессрочный контроль над движением морского транспорта в акватории Ормузского пролива, и данный режим контроля введен на постоянной, а не на временной основе.