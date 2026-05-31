Москва31 маяВести.Исламская Республика Ирана не собирается делать Ормузский пролив предметом переговоров или торга. Об этом заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
Он подчеркнул, что Иран не планирует менять что-либо в нынешнем режиме контроля судоходства в Ормузском проливе.
Речь не идет о том, что мы намерены использовать этот вопрос как предмет переговоров или заявлять, что действующие сегодня механизмы регулирования Ормузского пролива могут быть изменены в ходе или после переговоровсказал глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана
Ранее Азизи заявил, что Иран имеет право принимать решения по Ормузскому проливу, так как он является частью территориальных вод и географии исламской республики. Он подчеркнул, что никто не может поставить это право под сомнение. Азизи также добавил, что Иран установил бессрочный контроль над движением морского транспорта в акватории Ормузского пролива, и данный режим контроля введен на постоянной, а не на временной основе.