Москва30 мая Вести.Иран вправе принимать решения по Ормузскому проливу, и никто не может поставить под сомнение это право, заявил глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи в интервью РИА Новости.

Ормузский пролив имеет для Ирана особое геополитическое значение. Он является частью наших территориальных вод и нашей географии, поэтому Иран вправе принимать по нему любые решения, которые сочтет необходимыми. И никто не может ставить под сомнение это право приводит РИА Новости слова Азизи

Между тем Россия и Китай смогут воспользоваться благоприятными условиями прохода через Ормузский пролив, подчеркнул Азизи.