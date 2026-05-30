Иранский депутат Азизи: у РФ и КНР будут особые условия прохода через Ормуз

Москва30 мая Вести.Россия и Китай могут рассчитывать на благоприятные условия при прохождении через Ормузский пролив. Об этом заявил глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

В беседе с РИА Новости он отметил, что к РФ и КНР будет особый подход в этом вопросе.

Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом подчеркнул Азизи

Парламентарий напомнил, что обе страны поддерживали Иран и взаимодействовали с ним, оставаясь рядом "в самые сложные периоды", поэтому при организации транзита и судоходства им будет уделяться повышенное внимание.

Ранее глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике заявил, что Тегеран установил бессрочный контроль над движением морского транспорта в акватории Ормузского пролива. Он подчеркнул, что на сегодняшний день регулирование судоходства в проливе полностью подчиняется внутренним правилам и механизмам, разработанным Тегераном. Азизи подчеркнул, что данный режим контроля носит фундаментальный характер и введен на постоянной основе.