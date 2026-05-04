МИД Ирана: Тегеран настроен на укрепление отношений с РФ и КНР

Иран настроен на укрепление отношений с Россией и Китаем МИД Ирана: Тегеран настроен на укрепление отношений с РФ и КНР

Москва4 мая Вести.Иран настроен на дальнейшее укрепление отношений с Россией и Китаем. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

Дипломат напомнил, что и РФ, и КНР являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Оба государства играют важную роль на международной и региональной аренах, указал он.

Естественно, мы серьезно настроены продолжать укреплять отношения с этими странами сказал Багаи

1 мая главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили пропуск российских судов и грузов через Ормузский пролив.