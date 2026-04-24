Джалали: Иран предусмотрел для России исключения в вопросе пошлин в Ормузе

Москва24 апр Вести.Иран продумал исключения для ряда стран, в число которых входит Россия, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив. Об этом РИА Новости сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

Он подчеркнул, что иранский МИД старается задействовать исключения, предусмотренные для дружественных государств.

В настоящий момент мы предусмотрели исключения для некоторых стран передает слова посла агентство

Газета Financial Times 8 апреля сообщила, что Тегеран хочет, чтобы судоходные компании платили пошлины за проход нефтяных танкеров через Ормуз.

Накануне стало известно, что Исламская Республика получила первый доход от сборов за проход судов через пролив. Как уточнил телеканал Press TV, прибыль была получена в виде наличных денежных средств.