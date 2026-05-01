Москва1 маяВести.Вице-спикер иранского парламента Али Никзад выступил с резонансным заявлением относительно статуса Ормузского пролива — ключевой мировой артерии для транспортировки нефти. По мнению высокопоставленного чиновника, Тегеран обладает исключительными правами на этот водный путь.
Ормузский пролив — это не международный морской путь, это естественное право Ирана, его 'атомная бомба', и мы непоколебимо стоим на нашем законном местезаявил Никзад
Данное заявление подчеркивает готовность Ирана использовать контроль над проливом как инструмент стратегического сдерживания в условиях геополитической напряженности.