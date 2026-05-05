Москва5 маяВести.Инциденты с огнестрельным оружием в США не будут происходить реже, чем сейчас. Такое мнение озвучил автор ИС "Вести" Валентин Богданов, комментируя новый инцидент со стрельбой в Вашингтоне.
Он отметил некомпетентную работу служб безопасности, которые не смогли предотвратить стрельбу в столице.
Такие инциденты, они как минимум не будут происходить реже, тем более что недавняя история, в общем, опять явила во всей красе, как это происходит. И все это, конечно, еще замешано на очевидную неподготовленность тех, кто должен отвечать за безопасностьрассказал Богданов
Ранее сообщалось, что в Белом доме ввели усиленный режим безопасности из-за инцидента со стрельбой поблизости.