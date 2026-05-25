Стрельба возле Белого дома указала на кризис в системе правопорядка США Политолог Дудаков рассказал о кризисе в системе правопорядка США

Москва25 мая Вести.В системе охраны правопорядка в США наблюдается кризис, о чем свидетельствует стрельба возле Белого дома. Такое мнение в беседе с News.ru выразил политолог-американист Малек Дудаков.

К Секретной службе США имеется огромное количество претензий. В целом мы видим кризис правоохранительной системы, который проявляется на уровне полиции, ФБР и других структур… Это и падение уровня агентов, которые охраняют первых лиц государства, и недавние скандалы с тем, как некоторые из сотрудников принимали наркотики во время международных турне президентов США заявил эксперт

Также Дудаков напомнил о коррупционных скандалах, когда сотрудники Секретной службы брали подарки от "каких-то непонятных персонажей". Все эти факторы, по его словам, углубляют кризис и приводят к росту политического насилия.

Накануне возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Вооруженного злоумышленника удалось нейтрализовать, президент США Дональд Трамп не пострадал.